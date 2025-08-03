Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Polonyalı yıldızın transferini Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Rennes ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma katılan Frankowski, Galatasaray formasını giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.