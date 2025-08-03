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Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi!

3.08.2025 23:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 30 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransız kulüp Rennes ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray, Polonyalı yıldızın transferini Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Rennes ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçen sezonun ikinci yarısında takıma katılan Frankowski, Galatasaray formasını giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.

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