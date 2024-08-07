Spartak Moskova'dan Galatasaray hamlesi: Menajerinden iddialara yanıt!
Rusya Premier Ligi ekibi Spartak Moskova'nın, Galatasaraylı oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Derrick Köhn'ü transfer etmek istediği iddia edildi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Rus kulübü Spartak Moskova, Galatasaray'ın kapısını iki yıldız oyuncusu için çaldı.
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon Euro'luk teklif sundu.
Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon Euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon Euro'luk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.
KEREM'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Moskova kulübünün kulüp, oyuncu ve temsilcilerle görüştüğü ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem'in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
KEREM VE KÖHN'ÜN İSTATİSTİKLERİ
2020 yazında bedelsiz olarak 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp 39 asist yaptı.
Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover'den 3.35 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Gana kökenli Alman sol bek Köhn, oynadığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
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