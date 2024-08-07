Galatasaray'da sol bek operasyonu: Sarı-kırmızılılardan sürpriz hamle!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Fransız oyuncu Lucas Digne ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:55
Galatasaray'da sol bek operasyonu: Sarı-kırmızılılardan sürpriz hamle!
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Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transferde hızlanmak isteyen Galatasaray, sol bek transferini ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan ve bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, footmercato'nun haberine göre Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladı.

GALATASARAY'DAN DİGNE HAMLESİ

Habere göre Aston Villa ile Lucas Digne transferi için görüşen Galatasaray, kiralama teklifini sundu. Aston Villa cephesinin ise Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermediği belirtildi.

46 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon Euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne, kariyerinde Lille, PSG, Barcelona formaları da giydi.

31 yaşındaki Fransa milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.


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