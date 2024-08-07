Galatasaray'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Baran Demiroğlu’nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:37
Galatasaray'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu!
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TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar son olarak Galatasaray altyapısından Baran Demiroğlu’nu kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç futbolcunun transferi resmen duyuruldu.

GALATASARAY ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ

Fatih Karagümrük’ün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray’da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi. Önceki sezon Süper Lig’de 2 maça çıkan Baran, milli formayı da giyme şansı buldu. Baran Demiroğlu’na, Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi.


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