Galatasaray'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Baran Demiroğlu’nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlılar son olarak Galatasaray altyapısından Baran Demiroğlu’nu kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç futbolcunun transferi resmen duyuruldu.
GALATASARAY ALTYAPISINDA FORMA GİYDİ
Fatih Karagümrük’ün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray’da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi. Önceki sezon Süper Lig’de 2 maça çıkan Baran, milli formayı da giyme şansı buldu. Baran Demiroğlu’na, Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi.
Spor Haberleri
- Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında?
- Rus kulübünden Galatasaray hamlesi!
- Zeynep Yetgil kimdir?
- Lucas Digne kimdir?
- UEFA'dan İspanyol futbolculara ceza!
- Ali Koç'tan TFF açıklaması!
- Galatasaray'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu!
- Karşıyaka'dan Mert Celep kararı!
- Milli yıldıza iki Avrupalı talip!
- Galatasaray'da sol bek operasyonu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem