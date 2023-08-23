Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovak ekip Spartak Trnava, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Ukraynalı kulüp Dinipro-1'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Michal Gasparik yönetimindeki Spartak Trnava, kendi sahasında Oleksandr Kucher'in takımı Dnipro-1'i konuk edecek.
SPARTAK TRNAVA - DNIPRO-1 MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovakya'nın Trnava kentinde bulunan Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SPARTAK TRNAVA - DNIPRO-1 HANGİ KANALDA?
Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Spartak Trnava, bir önceki turda Polonyalı kulüp Lech Poznan'ı iki maçın toplamında 4-3 mağlup ederek elemişti.
Ukrayna ekibi Dnipro-1 ise turnuvaya bu aşamada katılıyor.
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