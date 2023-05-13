Spezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:48
Spezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Leonardo Semplici'nin takımı Spezia ile kraşılaşacak.

SPEZIA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Alberto Picco Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SPEZIA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.

Spezia ise Cremonese deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


milan spezia serie a canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya Serie A kancası

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya Serie A kancası
Serie A'da Lazio'ya ikincilik yarışında darbe

Serie A'da Lazio'ya ikincilik yarışında darbe
Serie A'da ırkçı tezahürata tribün kapatma cezası!

Serie A'da ırkçı tezahürata tribün kapatma cezası!

En Çok Okunan Haberler