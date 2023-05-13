Spezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Leonardo Semplici'nin takımı Spezia ile kraşılaşacak.
SPEZIA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Alberto Picco Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SPEZIA - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.
Spezia ise Cremonese deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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