Spezia'da hedef Francesco Farioli

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:11

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli'nin, Spezia'nın radarına girdiği öğrenildi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan ekibinde ilk aday Farioli.

Spezia'nın uzun süredir Farioli'yi listesinde tuttuğu ve İtalyan hocanın Motta sonrası ciddi bir aday olduğu aktarıldı.

Süper Lig kariyerine Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli, daha sonra Fatih Karagümrük'te görev almış ve bu sezonun 20. haftasında Alanyaspor'da teknik direktör olarak geri dönmüştü.