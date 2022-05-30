Spezia'da hedef Francesco Farioli
Teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalya Ligi ekibi Spezia'da, yeni hoca için ilk adayın Süper Lig kulübü Alanyaspor'dan Franceso Farioli olduğu ileri sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli'nin, Spezia'nın radarına girdiği öğrenildi.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan ekibinde ilk aday Farioli.
Spezia'nın uzun süredir Farioli'yi listesinde tuttuğu ve İtalyan hocanın Motta sonrası ciddi bir aday olduğu aktarıldı.
Süper Lig kariyerine Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli, daha sonra Fatih Karagümrük'te görev almış ve bu sezonun 20. haftasında Alanyaspor'da teknik direktör olarak geri dönmüştü.
Video Haberler
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı