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SPK'den Fenerbahçe'ye sermaye artırımı onayı!

SPK'den Fenerbahçe'ye sermaye artırımı onayı!

26.06.2025 09:38:00
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Cumhuriyet Spor
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SPK'den Fenerbahçe'ye sermaye artırımı onayı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Sarı-lacivertli kulüp, bu kapsamda 1 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımına gidecek.

25 Haziran 2025 tarihli SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin mevcut 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, yapılacak artırım sonrası 1 milyar 250 milyon TL'ye yükselecek.

SATIŞ TÜRÜ HALKA ARZ

Söz konusu artırımın satış türü "halka arz" olarak belirlenirken, halka arzın detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIŞA DESTEK OLABİLİR

Sermaye artırımının, Fenerbahçe'nin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkma hedefinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu onayın, kulübün finansal yapısını güçlendirerek bağımsız bir ekonomi modeline geçişte avantaj sağlayacağı öngörülüyor.


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