Spor camiasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları!

Spor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş JK olarak, "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk'ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil, ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle de donatmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!"

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz" denildi.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesindeki mesajda ise, "19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Spor camiasından yayımlanan kutlama mesajları şu şekilde:

Samsunspor: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu kutlu günün coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Tarihin akışını değiştiren o ilk adımın atıldığı şehrimiz Samsun’un bir değeri olarak, bu büyük sorumluluğun bilinciyle 19 Mayıs’ın gururunu taşıyor; Atatürk’ün emanetini geleceğe aktarma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Antalyaspor: "Mustafa Kemal Atatürk, ''Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Gaziantep FK: "Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, gençliğe olan sonsuz güveniyle geleceğe emanet ettiği gündür 19 Mayıs.

Biz o emanete sahip çıkmaya, her koşulda müdafaa etmeye hazırız.

Ulu Önderimizi saygıyla anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz."

Göztepe: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız”

Mustafa Kemal ATATÜRK"

Çaykur Rizespor: "Bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz!"

Kayserispor: "Kurtuluş Savaşımızın ve Milli Mücadelemizin başlangıcı olan bu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun"

Bodrum FK: "Her zaman kalbimizde, aklımızda ve formamızda olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyor; gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza ve müdafaa edeceğimize söz veriyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu:

"19 Mayıs 1919, pranga vurulmak istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. İstikbal mücadelesini yokluklar içerisinde canı pahasına veren Milletimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; tarihe bir kez daha "yenilmez" olarak geçmiştir. Millî iradenin rehberliğinde yeniden kurulan ülkemiz, güçlü bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır.

Atatürk açtığı Meclisi çocuklara; "Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." sözleriyle de bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan ederek onlara olan güvenini göstermiştir.

İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı bu kıymetli günde, başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletimizin istikbalini Anadolu’ya taşıdığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 106 yıl geçti. Bandırma Vapuru’nun Samsun’a ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, sadece bir direniş değil; aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve gençliğe emanet edilen bir Türkiye’nin ilk adımı olmuştur.

Bugün bu kutsal emaneti yaşatan Türk gençliği, hem spor sahalarında hem de yaşamın her alanında Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Basketbolun; birleştirici, geliştirici ve uluslararası temsil gücünü artırıcı yönüyle gençlerimize kattığı değerin farkındayız.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençliğimizin yanında durmaya, onların fiziksel ve zihinsel gelişimine sporla katkı sunmaya devam edeceğiz. Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha fazla sporcumuzun bayrağımızı gururla dalgalandırması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."