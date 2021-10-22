Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den Mesut Özil'e tepki

22 Ekim 2021 Cuma, 11:00

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu skorla grupta 3. sırada yer aldı.

Maçın 66. dakikasında Mesut Özil, oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı. Oyundan çıkarken yedek kulübesinin önünde su şişelerini tekmeleyen Özil'in daha önce teknik direktör Vitor Pereira ile arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekemedi. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri oldu.

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, maçın ardından yaptığı canlı yayında "Mesut Özil, 2 maça ıslıklanır. Ben onun düşmanı değilim ama Mesut Özil oynamaz. Mesut Özil 60. dakika kendisini bir izlesin, Acun'un ayak tenisi maçında daha iyi oynamaz. Su şişelerine vuruyor, bu şekilde şut atamıyor." ifadelerini kullandı.