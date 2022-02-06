Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Son dakika... Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanırken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşandı.
Başarılı futbolcu, ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bırakarak sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından, "İlk yarıda 1-2 pozisyona girdik. İrfan Can Kahveci'nin omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik ve ikinci yarıda Ozan Tufan'ı oyuna aldık." dedi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Kahveci'nin sakatlığına dair bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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