Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:35

Güncelleme: 18.03.2024 - 15:35

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavili ekibin taraftarları sahaya girmiş ve Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı. Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Haber Global'de olaylı maçı değerlendirdi.

Spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

TRABZONSPOR'UN ALACAĞI MUHTEMEL CEZA

"Trabzonspor Kulübü'ne verilecek cezaları yaşanan olaylar bazında değerlendirmek lazım aslında. Öncelikle "Saha güvenliğinin sağlanamaması ve taraftarların topluca sahaya girmesi" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası, "Usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca para cezası, Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi "Çirkin ve Kötü Tezahürat" nedeniyle gereği para cezası, Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçe SK oyuncusu İrfan Can'a yönelik fiilinin "Saldırı" olarak nitelendirilmesi halinde Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 5 ile 10 maç arası soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 45 ile 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilecektir. Genel olarak değerlendirdiğimizde ise Trabzonspor Kulübü'nün en az 3 maç seyircisiz oynama ve yüksek meblağlarda para cezası alacağını söyleyebiliriz."

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR NE CEZA ALACAK?

"Maç sonrası video ve fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçeli futbolculardan Jayden, Batshuayi ve Osayi Samuel'in taraftara yönelik fiili müdahaleleri var. Ancak bu fiili müdahalelerin saldırı olarak nitelendirilmemesi gerekiyor. Saldırı kavramına bakıldığında ilk hamleyi yani tehdide yönelik hareketi yapan kişinin hareketi şeklinde algılanması gerekiyor"

'SAVUNMA OLARAK ALGILANMALI'

"Onlarca kişinin sahaya girdiği ve bazılarının kesici cisimlerle futbolcuların üzerine doğru koşmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuların yaptığı hareketler savunma olarak algılanmalıdır."

'EN AZ 1 MAÇ MEN CEZASI'

"Dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun "Kavga" başlıklı 45. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edileceklerini düşünüyorum. Bu maddenin karşılığı ise 3-5 maç arası müsabakadan men. Tabi yine burada futbolculara yönelik aynı talimatın "Haksız Tahrik" başlıklı maddesinin uygulanarak verilecek müsabakadan men cezasının ise 1/3 oranına düşürüleceğini söyleyebiliriz. Tabi PFDK, TFF Hukuk Kurulu'nun yaptığı bu sevk sonrasında ceza tayinine yer olmadığına da karar verebilir. Ancak özellikle Jayden ve Osayi'nin hareketlerinde "orantı" göz önüne alınırsa haksız tahrik indirimiyle birlikte en az 1 maç müsabakadan men cezası almaları da büyük bir ihtimal"

'MEŞRU MÜDAFA UYGULANMIYOR'

Ayrıca kişisel notunu da düşen Bilgiç, "Şunu da ayrıca belirtmem gerek. Spor Hukuku yargılaması Ceza Hukuku yargılamasından farklıdır. Halk dilinde bilinen "Meşru Müdafaa" kavramı Spor Hukuku alanında uygulanmıyor ne yazık ki. En azından ülkemizde bu şekilde. Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında yaşadığı olayda da PFDK sonrasında Tahkim Kurulu'na başvuran futbolcu için Tahkim Kurulu, meşru müdafaa uygulamasının burada geçerli olmadığına dair karar verdi ve kırmızı kart cezasını iptal etmedi." ifadelerini kullandı.

'JOSEF DE SOUZA HARUN TEKİN'

"Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında taraftara yönelik fiili hareketi, hakem tarafından kart uygulaması ile cezalandırıldı. PFDK'ya sevk edilen Josef'e 1 maçlık kırmızı kart cezasının haricinde taraftara yönelik fiili nedeniyle ek bir ceza verilmedi."

'CEZA VERİLMEME İHTİMALİ VAR'

"Aslında itiraz edilen karar sonrası Tahkim Kurulu bu kırmızı kart cezasını iptal edebilirdi ancak Josef'in taraftara yönelik müdahalesini meşru müdafaa olarak spor hukuku yargılamasında değerlendirmediği için Josef'in 1 maçlık kırmızı kart cezası onandı. Trabzonspor maçındaki olayda Fenerbahçeli futbolculara ceza verilmeme ihtimali var diye belirtmemin sebebi de bu."

'KIRMIZI KART ÇIKMADI'

"Hakem, Fenerbahçeli hiçbir futbolcuyu taraftara yönelik fiilleri nedeniyle kırmızı kart ile cezalandırmadı. Yani tıpkı Josef de Souza olayındaki gibi her ne kadar Hukuk Kurulu, Fenerbahçeli futbolcuları PFDK'ya sevk etse de PFDK bazı futbolcular için ceza tayinine yer olmadığına karar verebilir."

'HARUN TEKİN'İN CEZASI 2 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ'

"Harun Tekin'in 2013 yılında sahaya giren Kasımpaşalı taraftara yönelik fiziki müdahalesinde ise dönemin PFDK'sı Harun Tekin'e "Rakip takım taraftarına yönelik hareketi" nedeniyle 4 maç müsabakadan men cezası vermişti. Daha sonrasında bu karara itiraz eden Harun Tekin'in itirazına Tahkim Kurulu, "Haksız Tahrik" indirimi yaparak 4 maçlık müsabakadan men cezasını 2 maça düşürdü."

'BU DURUM DAHA FARKLI'

"Futbolcu ve taraftarın hareketleri bazında bireysel olarak olaya bakarsak aslında Osayi'nin Trabzonspor taraftarıyla girdiği fiziksel müdahale ile bire bir aynı. Benim de ceza verilmesine yönelik düşüncem aslında bu olay kaynaklı. Ancak Harun Tekin'in olayında sahaya giren taraftar sayısı yalnızca 1. Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayda ise sahaya giren taraftar sayısı bazında olsun taraftarın kesici alet taşıması bazında olsun durum daha farklı tabi"