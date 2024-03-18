Spor hukukçusu yanıtladı: FIFA Trabzon'daki olaylara müdahale edebilir mi?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı çıkan olaylar nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Spor hukukçusu Emin Öztürk, katıldığı bir televizyon programında olaylı maçı değerlendirdi. Öztürk, FIFA'nın Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylara müdahale edemeyeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:05
Spor hukukçusu yanıtladı: FIFA Trabzon'daki olaylara müdahale edebilir mi?
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Spor hukukçusu Emin Öztürk, CNN Türk'te Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayları değerlendirdi.

Olayların ardından ağır bir ceza verilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, FIFA'nın bir müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi. Emin Öztürk, "13 yılda bir arpa yolu kadar yol yürüyemediler. Öyle hafif ceza ve yaptırımlarla geciştirdiler ki durumu... Son 1-1.5 yıldır Türk futbolunda kaos var. FIFA Başkanı da açıklama yaptı. FIFA'nın bize müdahale yetkisi yok. Kendi organizasyonuna yapar. Ama dikkate alınması gereken bir açıklama" sözlerini sarf etti.

"SPOR ŞİDDETİNİN YERİ OLDU"

Emin Öztürk, ayrıca, "3 ay içinde hakeme ve futbolculara saldırı var. Türkiye artık spor şiddetinin olduğu yer oldu. Bu görüntüler açıklanabilir ve silinebilir görüntüler değil" sözlerini sarf etti.

INFANTINO'DAN OLAYLI MAÇ İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur" Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum" yorumunu yaptı


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