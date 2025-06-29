Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti!

Akciğer kanseri olduğunu açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

ACI HABER GELDİ

Bir süredir tedavi gören Ugan, beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sonucu entübe edilmişti. Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti.

KULÜPLERDEN PAYLAŞIM

Sabri Ugan'ın vefat haberinin ardından kulüplerden paylaşımlar geldi.

Galatasaray: "Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek "Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!" sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."



