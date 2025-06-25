Entübe edilmişti: Oğlundan Sabri Ugan haberlerine yalanlama!

Spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Öte yandan Sabri Ugan'ın yaşamını yitirdiğine dair haberlerin basında yayılmasının ardından tecrübeli spikerin oğlu Doruk Ugan, “Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

“MORALİM YÜKSEK” PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Sabri Ugan önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirtmiş ve "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da yaptığı paylaşımda, "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" demişti.