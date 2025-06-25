Cumhuriyet Gazetesi Logo
Entübe edilmişti: Oğlundan Sabri Ugan haberlerine yalanlama!

Entübe edilmişti: Oğlundan Sabri Ugan haberlerine yalanlama!

25.06.2025 15:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Entübe edilmişti: Oğlundan Sabri Ugan haberlerine yalanlama!

Bir süredir kanser tedavisi gören deneyimli spor spiker Sabri Ugan tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Öte yandan Sabri Ugan'ın yaşamını yitirdiği iddiaları sonrası tecrübeli spikerin oğlu Doruk Ugan'dan açıklama geldi. Ugan, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Öte yandan Sabri Ugan'ın yaşamını yitirdiğine dair haberlerin basında yayılmasının ardından tecrübeli spikerin oğlu Doruk Ugan, “Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

“MORALİM YÜKSEK” PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Sabri Ugan önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirtmiş ve "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da yaptığı paylaşımda, "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" demişti.

İlgili Konular: #spiker #entübe #Spor spikeri

İlgili Haberler

Manneken Pis heykeli, Galatasaray formasını giydi
Manneken Pis heykeli, Galatasaray formasını giydi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'de Manneken Pis heykeline giydirildi Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı; Galatasaray'ın şampiyonluk simgesi olan özel forması, Brüksel'in 406 yıllık ikonu Manneken Pis'i süsledi.
Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Nicola Zalewski kararı!
Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Nicola Zalewski kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Roma'dan kiraladıkları 23 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski'nin satın alma opsiyonunu kullandıklarını açıkladı.
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Rodrigo De Paul ile ilgilendiği iddia edildi.