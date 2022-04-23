Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik
Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:
Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
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