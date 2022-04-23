Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Maalesef küme düştük, çok üzgünüz"

23 Nisan 2022 Cumartesi, 19:38

Göztepe, Süper Lig'in 34. haftasının en kritik maçlarından birinde Gaziantep FK'ya konuk oldu. Son anları ilginç geçen ve büyük heyecana sahne olan kritik maç 1-1 eşitlikle sona ermesi sonrası İzmir ekibi Göztepe, ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, küme düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Maalesef küme düştük, çok üzgünüz"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Maça kötü başladık ama sonra toparladık. Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili kötü başladık. Sonrasında toparlandık. Oyun olarak kontrolü ele aldık. Çok pozisyonlar ve fırsat bulduk. Daha önce olduğu gibi yine atamadık. Maçı erken bitirebilirdik ama olmadı. Maalesef olmadı, çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Oyunculara devam edin dedim ama oyuncularım öyle bir karar aldı"

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Tomas, "Ben bizim gol pozisyonu tam görmedim. Oyuncularım da bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Sonrasında yukarıdan yöneticiler pozisyonun normal olduğunu söyledi. Ben de oyunculara devam edin dedim ama onlar öyle bir karar aldı. Gaziantepli futbolcular da belki de kendilerini suçlu hissettikleri için penaltı pozisyonunda öyle bir karar aldılar" ifadelerini kullandı.