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Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu

Spor toto 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:49
Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu
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Spor toto 1. Lig’de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 

Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor toto 1. Lig’de 38. haftanın programı şöyle:

20 Mayıs Cumartesi

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 Mayıs Pazar

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği

16.00 Erzurumspor FK - Boluspor

16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu

16.00 Manisa FK - Pendikspor

16.00 Bodrumspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü


Spor Toto 1. Lig TFF

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