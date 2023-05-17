Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu
Spor toto 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Spor toto 1. Lig’de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor toto 1. Lig’de 38. haftanın programı şöyle:
20 Mayıs Cumartesi
19.00 Altay - Tuzlaspor
21 Mayıs Pazar
16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği
16.00 Erzurumspor FK - Boluspor
16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu
16.00 Manisa FK - Pendikspor
16.00 Bodrumspor - Göztepe
16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
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