21.10.2025 18:36:00
Güncellenme:
AA
Spor Toto, Gebze Belediyespor'u devirerek adını çeyrek finale yazdırdı!

Spor Toto, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Gebze Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Spor Toto, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı ikinci maçını da kazanan Spor Toto, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Çevril Ebru Kaya, İbrahim Acar

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Batuhan Karaca, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Muhammed Kaya (Burak Mert, Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Doğan Karakoç, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Bülbül)

Setler: 23-25, 23-25, 23-25

Süre: 89 dakika (29, 30, 30)

İlgili Konular: #Gebze #Spor Toto #AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

