"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak
FIBA Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası kapsamında Filenin Sultanları, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
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