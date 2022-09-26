"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak

FIBA Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası kapsamında Filenin Sultanları, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:50
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.


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