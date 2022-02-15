Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinin hakem kadrosu duyuruldu
Fenerbahçe'nin, 17 Şubat tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag mücadelesinin hakemleri açıklandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
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