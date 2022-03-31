Spor Yasası nedir, neleri içeriyor? Her başkan kendi döneminden sorumlu olacak

31 Mart 2022 Perşembe, 10:35

Spor Yasası, sadece futbolda değil tüm spor branşlarının yönetim biçiminde değişikliğe neden olacak. Örneğin, federasyonların yönetim kurullarında en az iki eski milli sporcu görev alacak. Plansız harcama nedeniyle borç batağında olan spor kulüplerinin aşırı borçlanmalarının kanunen önüne geçilecek.

SPOR YASASI NEDİR?

Son yıllarda spor kulüplerinin borçları nedeniyle kapanması ya da işleyemeyecek hale gelmesi üzerine spor kulüplerinin yönetimlerine kanunu düzenleme getiriledi. 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi', TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 30 Mart 2022 günü kabul edildi. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

SPOR YASASI NEDEN GEREKLİ?

Spor kulüplerinin şeffaf olmayan ve günübirlik politikaları nedeniyle borç batağına düşmesi ve transfer yasağı getirilmesi, milyonlarca dolar zarara neden oldu. Bunun önüne geçilmesi için Spor Yasası çıkarılmasına karar verildi.

Spor Yasası'nın amacı, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını çağın gereklerine ve ihtiyaçlara uygun hale getirmek, sportif başarıları hedeflemek. Yeni Spor Yasası ile ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Spor camiasının bir bütün olarak sportif başarılara odaklanmasını sağlayacak bir zemini de hayata geçirmiş olacağız. Düzenleme bir taraftan mali açıdan bütün sektörün kayıt altına alınmasını sağlayacak diğer taraftan şeffaflık, demokratiklik ve denk bütçe anlayışıyla faaliyet gösteren spor kulüpleri ve federasyonlarının hayata geçirilmesini sağlayacak. Bir spor düzenlemesi yapılıyorsa, spor kulüplerini ve spor federasyonlarının çağa, ülkemizin ve milletimizin gereklerine uydurmamız gerekiyorsa bunun tek bir hedefi olması lazım; o da sportif başarı, altın madalyalar ve kupalar. Bu vesileyle inşallah spor camiamız çok daha fazla kupayı ve madalyayı ülkemize getirecek" dedi.

SPOR YASASI GEÇMİŞİ KAPSAYACAK MI?

'Dört Büyükler' olarak bilinen Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borçlarının 17 milyar lirayı aştığı hatırlatan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Spor Yasası'nın, yürürlüğe girdikten sonraki ihtilafları ilgilendirdiğini, kanunların geçmişi kapsamayacağını söyledi.

Grup Başkanvekili Özkan, "Hem cezai hem de hukuki sorumluluk açısından kulüp başkanlarının daha evvelki iş ve eylemlerinden dolayı bir yükümlülük getirmiyoruz. Çünkü hem Anayasa hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler açısından bu mümkün değil" diye konuştu.

SPOR YASASI NELERİ İÇERİYOR? İŞTE SPOR YASASI MADDELERİ

* Yeni Spor Yasası, yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

* Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

* Anonim şirket gini örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

* Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

* Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

* Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

* Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak 'Spor Federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

* Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

* Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.