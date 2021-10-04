Spor yazarı Attila Gökçe'den Galatasaray eleştirisi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 09:18

Bir dönem TSYD Başkanlığı da yapan Milliyet gazetesi spor yazarı Attila Gökçe, Rize-Galatasaray maçını yorumladı.

İşte o görüşler:

Muslera kontrolü kaybetmiş. Önündeki topa öfkeyle vurup meşin yuvarlağı tribünlere gönderiyor. Bu protest hareketin cezası sarı kart.Ali Palabıyık, ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyor. Galatasaray, üç yıl vadeli plan ve yatırım yaparak sezonu açtı ya, hem kulüpte hem de kamuoyunda zaman zaman arıza yaratan durumlar yaşanıyor. Peşpeşe gelen yenilgiler, puan kayıpları “normal” karşılanıyor. Oysa UEFA Avrupa Ligi’nde eski günlerin anısına iyi örnekler sergiliyor.