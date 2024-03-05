Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Orta saha Trabzonspor'a sert geldi'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:09

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:16

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Erman Özgür: "Trabzonspor forvet hattı bir türlü istenen seviyede olmayınca Abdullah Avcı son yarım saate Pepe hamlesi ile girdi, karşılığı olmayınca günün kötüleri Enis ve Trezequet’den vazgeçip Umut ve Fountas’ı da attı, yine hikaye değişmedi. Alanyaspor ise Trabzonspor’dan çok daha akıl koyarak girdiği pozisyonlardan birinde Efecan ile son darbeyi vurdu. Alanyaspor Trabzonspor efsanesi teknik direktörü ile Trabzonspor’un serisini bitirirken, kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Günün adamı Oğuz Aydın, hayal kırıklığı ise Enis Destan ve Uğurcan Çakır oldu." (Fanatik)

"OYSA HERKES ÖLDÜRÜR SEVDİĞİNİ"

Engin Kehale: "Fatih Tekke’nin merkezi kapatarak oyunu kenarlara yönlendirmesi bordo mavililerin hızını kesti. Dönüşlerde de çizgi bindirmeleriyle tehlike yaratma planı takdire şayan ki etkili de oldu. Yine de maçın kırılma anlarında ana etken Trabzonspor’un bireysel savunma hatalarıydı. Abdullah Avcı’nın son haftalarda oturmaya başlayan oyun planını, biraz da aynı oyuncularla oynamasına bağlamıştım önceki yazılarımda. Belki de ilk kez Onuachu’yu bu kadar aradı bordo mavililer. Uğurcan-Denswil anlaşmazlığından gelen ikinci gol, aslında adım adım baskınlığını artıran takımın geri dönüş şansını mucizelere bıraktı." (Hürriyet)

"ORTA SAHA TRABZONSPOR'A SERT GELDİ"

Bülent Timurlenk: "Kısıtlı kadro , gidenlerin yerine stratejik olarak doğruyu yapıp yaz dönemine bırakılan yeni transferler. Tabelası farklı ama geçen sezonki senaryodan farklı bir film izlemedik Alanya'da. Onuachu yokken 28 orta ile maçı bitiren bir Avcı takımı, hocanın kimliğine tekzip. Fatih Tekke tutkulu bir hoca. Dün memleketinin takımının tezine yazdığı antitez, emeklerinin eseridir…" (Sabah)