Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Oyun gelişmiyor, umut vermiyor'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:55

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:55

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Santos’un talebeleri ilk devrede Colley ile bir gol bulduğu için bu anlayışı 45’e, hatta 60’a kadar sürdürmesi kabul edilebilir ancak dakikalar ilerledikçe Çağdaş Atan oyuna müdahaleler yaptı, Emirhan’la, Pelkas’la, Keny ile ön tarafta hareketliliğini artırdı. Santos ise meslektaşının hamlelerini seyrederek geçirdi ikinci devreyi. Santos’un milli maç arasında da kafaca Yunanistan’dan çıkamadığını, Beşiktaş’ı hâlâ Yunan Milli Takımı’ndaki stratejisiyle yönetmeye kalktığını gözlemliyorum üzülerek." (Hürriyet)

"OYUNU DA GELİŞTİRMEN GEREKİR"

Ali Ece: "Kolektif oyuna bakınca oyuncular arası pas frekansı düşük; hücumda pozisyon alma, pas ve koşuyla alanı genişletme konusunda ise eksikler çok büyük. Şampiyonluğa oynasan ve bu deplasmanda kazanmak zorunda kalsan durum daha tahammül edilebilir olur ancak bu puan tablosunda bulunduğun yerde ne yapıp yapıp oyununu da geliştirmen gerekir." (Fanatik)

"OYUN GELİŞMİYOR, UMUT VERMİYOR"

Güntekin Onay: "Beşiktaş gibi büyük bir kulüp bu kadro kalitesiyle böyle bir futbol oynamaz. Ligde zaten 3’üncülük iddiası dışında üzerinde herhangi bir baskı yokken Portekizli teknik adamın seçtiği bu oyunu bundan sonra değiştirmesini de beklemek iyimserlik olur. Santos geleli 3 ay oldu ve oyun gelişmiyor, umut vermiyor." (Hürriyet)

"YAPILACAK VE ALINACAK KARARLAR BELLİ"

Ali Gültiken: "Değil Beşiktaş takımı Türkiye Süper Ligi'nden hiçbir takım golü bulduktan sonra Başakşehir'e karşı bu kadar silik ve vasıfsız bir oyun ortaya koymaz. Rakibi Başakşehir'in sahasını sanki mayınlı bir tarla gibi görüp, oyuncularını o bölgeye sokmamak için elinden geleni yapan bir teknik adamın kararlarının acısını Beşiktaş çekmeye devam ediyor. Görünen o ki bu işi çok fazla uzatmaya gerek yok. Yapılacak ve alınacak kararlar belli." (Sabah)

"BEKLEDİLER DURDULAR ÖYLECE"

Cem Dizdar: "Hatırlayanlar olacaktır Samet Aybaba, Beşiktaş’ın kontraatak futbolu oynayacak bir takım olmadığını söylemişti. Haklıymış! Golü bulan Beşiktaş kontraya neredeyse hiç çıkmadı! Beklediler durdular öylece! Beri yandan Beşiktaşlılar öfkelenecek ama bu takımın en sağlam oyuncusu milyonlarca Euro ödenerek getirilen ve yeteneklerine müptela olunanlar değil bu maçta da görüldüğü gibi yine Necip Uysal’dır. Gariptir. Bu tempoda oynayan bir takımın genç santrforu Semih Kılıçsoy için milli takım bağlamımda günlerce münakaşa edildi. Sorarım size, şöyle bir maçta o gencecik çocuk ne yapsın? Nasıl gelişsin? Neticede bizim izlerken bitap düştüğümüz bu maç ve bu maçın türevleri için ülkede kıyamet kopuyor her hafta sonu. Sorarım, değer mi hiç? Değer mi söyle!" (Fanatik)