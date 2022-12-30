Spor yazarları Beşiktaş - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Bal yapmayan arı gibi'

30 Aralık 2022 Cuma, 09:41

Spor yazarları, Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Erman Toroğlu: "Sivas-Galatasaray maçını seyrettikten sonra Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşması havası alınmış gazoz gibi geldi. İki taraf da top oynamaya çalıştılar. İki taraf da sanki galip gelmiş gibi oynadılar ama önde olan taraf Beşiktaş'tı. Adana Demirspor açık top oynadı. Beşiktaş bundan daha rahat faydalanabilirdi ama faydalanamadı. Siyah-beyazlılar defansta da rakiplerine bayağı pozisyon verdiler. Şunu yazmadan geçemeyeceğim; Welington'un koluyla yaptığı hareket net penaltıydı. Kolunu ve vücudunu kullanarak topu kesti. Benzer bir pozisyonu yine Beşiktaş kalecisi Mert, ceza alanının dışında yaptı. Hakem kırmızı gösteremedi." (Fotomaç)

"SAHANIN EN İYİSİ GEDSON'DU"

Güntekin Onay: "Beşiktaş, ilk yarıda kontrolü elinde tutan taraf idi. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı ilk 45 dakikada pozisyon vermedi. Josef de Souza’nın dönüşünün orta alanda Beşiktaş’a büyük güç kattığını gördük. Sadece defansif olarak değil; artan pas kalitesi de dün özellikle ilk yarıda siyah beyazlıların olumlu yönüydü. Adana Demirspor ise ofansif opsiyonları çeşitlilik gösteren bir takım olmasına rağmen sadece kendi sol kanadından etkili olmaya çalıştı. Geçen hafta Gaziantep’te oyuna girip asist yapan Masuaku, dün de attığı golün dışında iyi futboluyla takımına yardımcı oldu. Beşiktaş’ta sahanın en iyisi Gedson Fernandes idi. Ayrıca kaleci Mert Günok da 3 direğin arasında güven veriyor." (Hürriyet)

"EN ZOR RAKİPTİ"

Ali Gültiken: "Beşiktaş bu periyotta karşılaşabileceği en zor rakiple oynadı. Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular. Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu. Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi. Beşiktaş erken bulduğu golden sonra oyun dengesini çok iyi bir şekilde elinde tuttu ve zor süreçte önemli bir galibiyet aldı. Oyunculara da önemli bir güven kaynağı oldu. (Sabah)

"BAL YAPMAYAN ARI GİBİ"

Bilal Meşe: "Dünya Kupası’ndan sonra lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, zirveye tutunabilmek için adeta çırpınıyor! Kartal bırakın kadro tercihlerini bir kenara, özgüven duygusunu kaybetmiş, her maça adeta diken üstünde çıkıyor! Güneş’in Adana Demirspor karşısına sürdüğü onbir ideale yakın, yani taşları yerine oturtmuş tecrübeli hoca. Bu oyunda macera peşinde koşmanın anlamı yok, aklın yolu birdir. Takımda herkes sağlamsa, süreceğiniz kadro budur arkadaş. Adana Demirspor, dişli bir ekip, gerek kadrosu, gerekse ligde bulunduğu konum asla bir rastlantı değildir. Yani, zirvenin ortakları arasında yer almasını öyle şansla - mansla değerlendirirsek, ayıp ederiz. neticede Kartal kritik bir virajı üç puanla geçti. Son bölümlerde ortaya koyduğu futbol ise ben de gelecek adına soru işaretleri bıraktı! Masuaku’nun tek golüyle kazanan Kartal, son bölümlerde bal yapmayan arı gibiydi, varın gerisini siz düşünün!" (Milliyet)

"OYUNCULARDAN VAZGEÇMEDİ"

Rıdvan Dilmen: "Maç öncesi düşündüğüm şeylerin çoğu olmadı. Çok daha güzel bir maç bekliyordum. Kalite olarak iyi bir maç olmadı. Özellikle Adana Demirspor beklentilerin çok altında kaldı. Weghorst topla çok etkili bir oyuncu ancak duvar olma konusunda bugün yetersizdi. Gedson yine bugün yine 13 km koşmuştur ama iyi oyuncu mu kötü oyuncu mu hala anlayamadım. Gol atmaz, asist yapmaz ancak her yere koşuyor. Şenol Güneş bugün, 'Ben bu oyunculardan bu kadar kolay vazgeçmeyeyim' diye düşündü herhalde. Özellikle Masuaku ve zaman zaman Salih bugün iyi performans verdiler. Ancak Ersin'i beğenmeme rağmen Şenol hocanın Mert tercihinin doğruluğunu anlıyoruz. Mert, güven veren bir kaleci."