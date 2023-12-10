Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Derbi tarihinde bile bunu göremeyiz'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:05

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Düşüncelerimde yanılmadım. İki taraf da birbirinden çekindi, hücum organizasyonundan öte savunma oyununu tercih ettiler. Ta ki skor 1-0 ve 1-1 olana kadar. Sonra farklı bir maça geçtik. Top iki kale arasında gidip gelmeye başladı.Mücadele sertleşti, peşpeşe kartlar çıktı, keyiflenir olduk. Samet Fenerbahçe’nin en formsuz ismiydi. Tadic’in penaltı golünde hakemin kararı doğru. Aynı oyuncunun ikinci penaltısına ise kaleci Mert izin vermedi. Szymanski geceye son noktayı koydu. 3-1 Fenerbahçe adına güzel sonuç. Beşiktaş SOS veriyor." (Cumhuriyet)

Gülengül Altınsay: "Rıza Hoca, bu kadar yoklukta kurduğu kadroyla takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Ama bu kadar çok değişen ilk 11’lerle uyumlu takım olmak zor. O yüzden Kartal daha çok önce rakibi engellemeye, sonra fırsat yakalamaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe pek durdurulacak gibi değil. Nihayet 62’de korkulan oluyor ve 1 penaltı da Fenerbahçe kazanınca skordaki denge de bozuluyor. Ve Rıza Hoca, hemen Aboubakar’ı oyuna alarak çift santrfora dönüyor. Ama pozisyonlar bulan yine Fenerbahçe. Mert, skorun açılmasını önlüyor. Hatta 90’da bir de penaltı kurtarıyor. Bu arada Beşiktaş taraftarının skoru beğenmediği için oyuncularını yuhalaması alışkanlığa dönüşüyor . Her şey değişir ama kulüp ve taraftarlık kültüründe oluşan erozyon çok zor değişir." (Cumhuriyet)

"BİRAZ DİKKATLİ OLSALAR SKOR ARTARDI"

Adnan Dinçer: "Bu derbinin en büyük özelliği Kartal ve Çalımbay düellosu değil ama sosyal medyanın etkin gücüne sığınan futbolun değerlendirilmesi olmuştur. Önümüzdeki günler yönetimlerin yeni kararlarına gebedir fakat yine de sağlıklı olmasını beklemekteyiz." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "Fenerbahçe oyunu uzun dakikalar domine etti, hücuma kalabalık geldi. Fenerbahçe 4’e yakın bir gol beklentisi (xG) üretti. Şutlarda 20’ye 4, kornerlerde 6’ya 1, tabelada da 3-1 üstünlükle çıktı Dolmabahçe’den. İrfan ve Fred biraz daha dikkatli olsalar tabelayı artırmaları işten değildi." (Hürriyet)

"EMEK İLE SERMAYENİN MÜCADELESİ"

Ercan Güven: "Adeta emek ve sermaye’nin mücadelesi gibiydi derbi! Kartal’da yıldız sınıfından beyaz yakalı olarak Chamberlain’den başkası yoktu. Biraz Gedson, biraz Rebic; gerisi emekçi, futbolun mavi yakalısı. Fenerbahçe ise tam tersi." (Milliyet)

Rıdvan Dilmen: "Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayın 42'ye 9. Bu müthiş."

"SOL KANAT, RAKİBİ FELÇ ETTİ"

İlker Yağcıoğlu: "Dzeko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu. Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadic'le çok iyi işledi. Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti. Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim." (Takvim)

Engin Verel: "Hakem Atilla Karaoğlan için iyi bir akşam değildi. Pek çok tartışmalı karara imza attı. VAR sayesinde durumu 'idare' etti. Gözünün önündeki penaltıyı VAR'la verdi, son adam olmayan Tayfur'a verdiği kırmızıyı yine VAR'la iptal etti. Fenerbahçe derbinin mutlak hakimiydi ve haklı bir galibiyet aldı. Hakemin yanlış kararları ve Beşiktaş kalecisi Mert'in güzel kurtarışları gecenin diğer unutulmazlarıydı." (Akşam)

"TARİHİ FARKI KAÇIRDILAR"

Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe tarihi fark ile ayrılabilirdi sahadan. Rakibini kalesine getirmediği gibi, neredeyse gol kaçırmayan oyuncusu olmadan bitirdi maçı. Penaltı kaçırdı, direkten topu döndü, Mert Günok'un kurtarışları vardı. 20 şuttan, üç golden, rakip ceza alanında 40 topla buluşmadan bahsediyoruz. Dzeko'nun en verimli maçıydı, İrfan Can Kahveci karşısında rakip yokmuş gibi oynadı. Crespo tek başına hükmetti orta sahaya. İsmail Kartal müthiş iyi hazırlamış takımını maça." (Sabah)