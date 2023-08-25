Spor yazarları Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Siyah - beyazlılar, İstanbul'a neşeli dönüyor'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:49

Güncelleme: 25.08.2023 - 09:49

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenerek avantajlı skoru kaptı.

Spor yazarları, siyah - beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

"KADRO KALİTESİ ARTTIRILMALI"

"Dün Gedson ve kalesinde 2 gol görmesine rağmen kaleci Mert çok iyi bir performans ortaya koydular. Ancak sadece Masuaku’nun çıkması ile sol kanadımızdan sürekli açıklar verilmesi Masuaku’nun kadroda alternatifi olmadığını bir kez daha gösterdi. Her şeye rağmen deplasmanda alınan 3-2’lik galibiyet özellikle kanatları etkili ve hızlı kullanan tehditkar bir Dinamo Kiev karşısında memnuniyet verici. Beşiktaş, Muleka ve Umut Meraş’ı en azından kiraya verip kadro kalitesini arttırmalı." (Güntekin Onay - Hürriyet)

"SİYAH - BEYAZLILAR, İSTANBUL'A NEŞELİ DÖNÜYOR"

"Şenol Hocanın bir kadro istikrarı var. Beşiktaş'ın ideal kadrosu olmasa da bugünler için ideal sayılabilecek bir kadro ile maça başladı. Bu tür maçlarda pozisyon hataları yapmadan oyunu tutmak önceliklidir. Bu seviyelerde basit hatalar karşısında, karşınızdaki ekipler cezayı keser. Beşiktaş kendisi bu tür durumlara düşmeden bu önemli karşılaşmayı hem kalitesi hem de doğru oyun mantığı ile kazandı. Kadroyu değiştirmeden birlikte oynamanın her zaman artı avantajları vardır. Beşiktaş şu anda Dinamo Kiev gibi zorlu bir rakibe karşı yeni oyuncularından Zaynutdinov ve Rashica'nın da katkılarıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'a neşeli dönüyor. Bu avantajı mutlaka değerlendirip bir üst tura geçecek inancını herkese hissettirdi." (Ali Gültiken - Sabah)

"SKORU KONTROL ETMEKTE ZORLANDI"

"İki kez öne geçmesine rağmen oyunu ve skoru kontrol etmekte zorlandı Beşiktaş. Yine de onca git gel içinde tıpkı bir gece önce Norveç’te olduğu gibi uzatmada Rashica ile Bakhtiyar Zaynutdinov iş birliğiyle turun kapısını Bükreş’te araladı. Tahminim o ki, İnönü’deki rövanşta tıpkı buna benzer bir maç izleyeceğiz. Beşiktaş’ın gol atma sorunu yaşayacağını düşünmüyorum ama bu maçtaki kopuşları İnönü’de kesinlikle göstermemeleri gerek." (Cem Dizdar - Fanatik)