Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe Jesus'a rağmen kazandı'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:55

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:00

Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe, Mert Hakan, Peres, Oosterwolde, Lincoln, Batshuayi, King, Karagümrük’te Biraschi, Efecan ve Emir’den yoksun çıktı sahaya. Sakatlıklar başa bela. Toprak zeminde bu kadar sakatlanmalar olmuyordu.

Fenerbahçe maçın ilk yarısı ve ikinci devresinde gece ile gündüz kadar farklı top oynadı. 45 dakika sahada gezinen takım gitti yerini rakip kaleyi abluka altına alan Sarı-Lacivertliler geldi. Sözüm Jesus’a; Zajc ve Arda’yı nasıl yedek bırakıyorsun? Bak iki oyuncunun katkısıyla zoru başarıp maçı kazandın. Artık inadından vazgeçersin..." (Cumhuriyet)

"SONRADAN GİRENLER MAÇI ÇEVİRDİ"

Uğur Meleke: "45 dakikada iki takımın da mevsim normallerinin çok gerisinde olduğu, yavan bir oyun vardı sahada. Karagümrük topu Fenerbahçe’ye bırakıp yalnızca geçiş kovalamayı tercih etti. Fenerbahçe ilk devrede 331’le kendi isabetli pas rekorunu kırdı ama hiçbir şey üretmeden! Çok yavaş ve hedefsiz paslaşan, üçüncü bölgede ne yapacağını bilmeyen, kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. 45-55 arası dört taze kan birden sürdü sahaya. Bu değişiklikler sarı lacivertlilerin nabzını yükseltti, zaten maçı çevirenler de kulübeden gelenler oldu. Oyuna sonradan girip maçı çeviren üç adam Samuel, Zajc ve Arda’nın ortak özellikleri şu: Özellikle Dünya Kupası sonrası bir ara adeta kulübede unutulmaları. Hak ettiklerinin bence çok altında dakika almaları." (Hürriyet)

"VAR'IN ÇAĞIRMASI GEREKİRDİ"

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe kadrosunu okuyunca teknik direktörün seyirciye inat iki ismi ilk 11'de çıkarttığını gördük. "Siz bunu yaparsanız, ben de bunu yaparım" dedi. Aslında güzel bir davranış ama o sahip çıktığı futbolcular bu jeste karşılık veremediler. İlk yarıda oyunun hakimi topla daha fazla oynayan Fenerbahçe değil, ev sahibi ekip Karagümrük'tü. Kendi istedikleri gibi oynadılar. Karagümrük kontrataktan yakaladığı bir-iki pozisyonu kaçırınca sarı-lacivertliler, "Arkadaşlar bu iş böyle olmaz, biraz mücadele edelim" dediler. Bana göre Valencia'nın pozisyonunda VAR'ın hakemi izlemeye çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun maçın hakemi mi? Ama maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor, hem de maçta değil federasyonda." (Sabah)

"JESUS'UN İNADINA RAĞMEN KAZANDI"

Şansal Büyüka: "Son maçta seyircinin protesto ettiği İrfan Can ve Arao‘lu ilk on birle başladı, baktı olmuyor, ikisini birden oyundan aldı. Türkiye’nin “oynasın” diye feryat ettiği Arda’ya bir türlü yeterli şansı vermedi, vermiyor. Zajc gibi gole çok yakın bir orta saha oyuncusunu kulübede bekletiyor. 'Umutsuz vaka' Pedro’yu hala bir umut olarak görüyor. Bu galibiyet, ne kadar büyük hoca olursa olsun Jesus’un inadını, yanlışlarını örtmez, kapatmaz. Sanırım Jorge Jesus inadı ve yanlışlarında ısrar etmeyi seviyor. Bu yüksek egonun kimseye bir yararı yok.

Dresevic’in ceza alanı içinde Valencia’nın ayağına müdahalesi penaltıyı tarif ediyordu. Hakem vermedi, VAR oralı olmadı. Hakem Bitigen; bu pozisyondan bağımsız yazıyorum, kötü bir maç yönetti." (Milliyet)

"TRİBÜNLER JESUS'U İPLEMİYOR"

Ercan Güven: "Olimpiyat Stadı’da misafir takım için ayrılan biletlerin ancak % 10’unu alan Fenerbahçeli için lig bitmiş sanki. Sürdürülemez bir durum var ortada. Şampiyonluktan bahseden takımın seyircisi eriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Belli ki, tribünler protesto değil alkış isteyen Jorge Jesus’u artık iplemiyor. Bırakın alkışı İstanbul’daki hayati maça gelen bile yok.

Jesus tarafından geç de olsa hatırlanan Arda, kullandığı korneri Szalai’nin kafasına nişanlayıp Fenerbahçe’yi uçurumdan kurtaran adam oldu. Fenerbahçe bir kez daha sıçradı. Ancak sadece sahada. Tribünde işler kötü." (Milliyet)

"ZAJC KLASINI GÖSTERDİ"

Oktay Derelioğlu: "46'da oyuna giren Miha Zajc 51'de attığı mükemmel golle skoru eşitledi. Sloven yıldız attığı bu golle Jesus'a adeta 'Beni kenarda oturtma' mesajı verdi. Beraberlik golünden sonra Karagümrük iyice geriye çekildi. Rakip kaleye yüklenen Sarı-Lacivertliler'in bir gol daha bulacağı oyundan belli oluyordu ve Szalai attığı kritik golle zorlu virajın kayıpsız geçilmesini sağladı ve şampiyonluk yarışının hala içinde olduğunu gösterdi. Maçın geneline bakarsak Sarı-Lacivertliler kritik maçta skoru kaliteli ayaklarıyla bularak zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndü." (Takvim)