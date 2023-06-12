Spor yazarları, Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:32

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin performansını yorumladı.

"DERS ÇIKARMALI"

Hilmi Türkay | Çok iddialı başladığı sezonda lig şampiyonluğunu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe için tek teselli Türkiye Kupası’ydı... Tabii şampiyonluğu ezeli rakibine verdikten sonra Türkiye Kupası’nı kazanmak Sarı-Lacivertli camiayı ne kadar mutlu etti, herkesin görüşü farklıdır. Elbette kupa kazanmak önemli prestij, F.Bahçe tarihine, teknik direktör Jesus’un ve futbolcuların kariyerine eklenen önemli bir detay. Başkan Ali Koç da 5 yıllık görev süresinde futbolda ilk kez kupa sevinci yaşadı. Türkiye Kupası ile biten sezonun ardından F.Bahçe’nin çıkaracağı çok ders var. Camianın ve yönetimin gündemi ise bir hayli yoğun... Olağanüstü genel kurul olur mu, teknik direktör tercihi kimden yana kullanılacak, ayrılacak önemli futbolcuların yeri hangi transferlerle doldurulacak? Hepsi merak konusu... Tribünler en zor zamanlarda bile takıma ve Ali Koç’a destek vermişti ama kaçan şampiyonluk sonrası “istifa” sesleri yükselmişti. Son sözüm; artık Ali Koç, hata yapmadan ilerleyip özlenen başarıları camiaya getirmek zorunda. (Cumhuriyet)

"HASRETİNDEN BAŞKANLAR ESKİTİLEN KUPA"

Ercan Güven | Fenerbahçe sezonlar boyu özlediği, istediği, “hasretinden başkanlar eskittiği” bir Kupa kazandı sonunda… Hem de son derece fiyakalı bir finalde, son derece fiyakalı bir futbolla. İki numara, miki numara!.. Sonuçta Türkiye Kupası’nı kazanana da “şampiyon” demiyorlar mı?.. Kimse küçümsemesin; “keser/kesmez” polemiklerine girmesin. Dokuz yıldır o bile yoktu. İlle kızmak istiyorsa, Kupa’nın sınıfına/derecesine değil, neden sezonlar boyu ondan bile yoksun kaldıklarına odaklanmalı Fenerbahçe. Ayrıca, feda edilen emekler, veda edilen milyarlar ve sevgili yolu bekler gibi geçen yıllara bakınca, dünyanın en zorlu çabalarından biri olmalı Ziraat Türkiye Kupası. En azından Fenerbahçe için öyle. Hem de tek başına gelmiyor Türkiye Kupası!.. Yanında Konferans Ligi’ne kestirme yol, ardında “Süper Kupa” finali var. Ve o final Galatasaray’la… Yani, bu sezon altında ezildiği ezeli rekabeti lehine çevirebilme, yeni sezona onarılmış bir özgüvenle çıkma fırsatı. Bu koşullarda bundan iyisi can sağlığı. (Milliyet)

"KUPA TAMAM! SIRA TRANSFERDE!"

Cem Dizdar | İlk devre Fenerbahçe’nin Batshuayi ile bulduğu iki golü de aslında Başakşehir kendine kendine yedi desem çok da yanlış olmaz! Böyle olmalı ki, Emre Belözoğlu 34. dakikada üç oyuncu birden değiştirdi. Bunlardan biri de Fenerbahçe’nin sağ kanat hücumlarında ortada görünmeyen ülkenin kabul edilmiş ‘’orta ustası’’ Caner Erkin’di. Peki ama bu olacaklar hafta içi antrenmanda nasıl olmuş da gözden kaçmıştı? İkinci devre de ilk gibi başlayıp öyle devam etti. Fenerbahçe topu gezdirip kullanırken, gol atma konusunda ilk devredeki kadar ‘’tutarlı’’ davrandılar. Başakşehirli futbolcular ise hadisenin sadece ‘’topu ve olan biteni izleyenler’’ tarafındaydı. Zajc ve Valencia çıkıp savunma nitelikli iki oyuncu savunmacı Jorge Jesus tarafından sahaya gönderilince geriye kupa törenini beklemek kaldı. Bu oyunsuz futbolun son anlarında Serdar Aziz ile Philippe Keny’nin karşılıklı sarı kart görmeleri de takdire şayan davranışlara dahil edilmeli kanımca! Bu kadar çok oyuncunun sahada görünmediği ‘’futbol sönüğü final’’in sonunda kazandıkları kupa Fenerbahçeliler’e bir nebze iyi gelmiştir. Bundan sonrası ise gelecek sezon için bol bol beklenti ve umut birikimi onlar için… Yarından hemen sonra, gelsin transfer haberleri!.. (Fanatik)

"SENARİST ARDA"

Gürcan Bilgiç | Tüm sezon neredeyse her rakibe karşı maçı domine eden bu takımda gecenin parıltısı Arda Güler'di. Bakmayın siz Batshuayi'nin 2 gol attığına her şeyi yapan, hazırlayan, kupanın kulplarını takımının eline veren bu genç yıldız oldu. Herkesin gözü onun üstünde, top onun ayağına geldiğinde yapacaklarındaydı. Arda Fenerbahçe için ilk kupasının senaryosunu yazdı ve oynadı. Kaotik sezonun son isimleri de vardı sahada. Jesus da bunlardan biri. Zajc ve Valencia'nın sözleşmeleri bitti muhtemelen onlarda son maçına çıktılar. Ferdi, Arda Güler, Attila Szalai büyük takımların radarında. Seneye onlarda olmayabilir. Kupayla taçlanan gecede taraftarlarına ve camialarına bütün emeklerini verdiler. (Fotomaç)

"SEZONUN TESELLİSİ"

Erman Özgür | Fenerbahçe. Arda Güler servislerinin devam ettiği ilk 15 dakika içerisinde Zajc ve Batshuayi golle burun buruna gelseler de kaleci Muhammed, Fenerbahçe’ye direndi. Hücumda Valencia’nın etkisizliği daha fazla gol ya da pozisyona girilemeyişinin bir başka sebebiydi. Başakşehir’in nadir gelebildiği Fenerbahçe kalesinde net fırsat üretemeyişi Emre Belözoğlu’nun maç boyunca çözemediği bir probleme dönüşünce kupanın sahibi netleşti. Sezonun Dünya Kupası sonrası hayal kırıklığı yaratan, gündemi sürekli teknik direktörünün geleceği ve demeçleri olan, oyun anlamında yaşanan düşüşü durduramayan ve şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe sezonun tesellisi misali Türkiye Kupası’nı iyi bir oyunla kazanmayı başardı. Maçın yıldızları ise Batshuayi, Arao, Arda Güler oldular. (Fanatik)