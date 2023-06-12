Fenerbahçe'den '5 yıldızlı' forma!

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de futbolcular seremoniye 5 yıldızlı yeni sezon forması ile çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 00:17
Fenerbahçe'den '5 yıldızlı' forma!
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Maça yeni sezon forması ile çıkan Fenerbahçeli oyuncular, maçın bitiş düdüğünün ardından seremoni bölümünde formalarını değiştirdi.

Maç içerisinde kullandığı yeni sezon formasında yıldız yer almayan Fenerbahçe'de, seremonideki formalarda 5 yıldız olması dikkat çekti.


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