Jorge Jesus Fenerbahçe'ye kupayla veda etti

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:25

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:25

Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası final karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler ile önceki yıl bir sezonluk sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktör, ligde 36 maç sonunda 80 puan topladı. Jesus idaresindeki Fenerbahçe, ligi 88 puanlı şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

SADECE BİR GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, rakipleriyle oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Jesus yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alınan sonuçlar şu şekilde;

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Enner Valencia (solda) ile Jorge Jesus (sağda)

AVRUPA MACERASI

Jesus yönetiminde Avrupa'da önceki sezona Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Dinamo Kiev'e elendi. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'yu ardından play-off turunda Austria Wien'i eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

Gruplarda başarılı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler; Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in olduğu B Grubu'ndan 14 puan toplayıp lider olarak turladı.

Fenerbahçe, gruptan çıktıktan sonra ise son 16 turunda Sevilla'ya elendi.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı. Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertlilere tam 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı kazandırmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca Jesus yönetiminde, 2014'te Süper Kupa'nın ardından 9 yıl sonra kupa aldı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte toplamda 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.