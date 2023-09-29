Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı: 'Sezonun en iyi Fenerbahçe'si'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 08:50

Güncelleme: 29.09.2023 - 08:50

Fenerbahçe erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Nordsjaelland’a karşı ne yaptıysa, Alanyaspor’a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy’de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı, organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada üç golle aldı ödülünü. Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri bu maçtaki Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse..." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"İSMAİL KARTAL, TAKIMI GİBİ ÇOK FORMDA"

"Bana göre oyun ve yakalanan ivmeye bakınca sezon başı eleştiriye açık gözüken İsmail Kartal seçimi artık tartışmaya kapalı. İsmail Kartal elindeki kadroyla harika iş çıkaran ve inanmış bir teknik direktör görüntüsüyle, takımı gibi çok formda diyebilirim." (Erman Özgür - Fanatik)

"20 DAKİKADA MAÇI NİHAYETE ERDİRDİ"

"Sezon başından bu yana kazanarak gelen Fenerbahçe hakkında dün çıkan bazı yazılar, “İlk kez zorlu bir maça çıkacaklar” mealindeydi. Bunun nedeni de Başakşehir kadrosundaki ‘’tanınmış futbolcular’’ olmalı. Öyle ya bu ülkede ‘’İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır’’ türü maliyetli iddialar hüsnükabul görür. Oysa Başakşehir kısa süre önce teknik adam değiştirmek zorunda kalmıştı değil mi? Maç başladı ve Fenerbahçe çullanıp 20 dakikada maçı nihayete erdirdi. Öyle ki devre 3-0 tamamlandığında Başakşehir burnunu bile çıkaramamıştı kendi sahasından!" (Cem Dizdar - Fanatik)

"BU TAKIMDAN KİMİ ÇIKARTACAKSIN?"

"Bu 11'i bozma ve kulübeye de bakma dedirttiler resmen hamle anlamında. Kimi çıkaracaksın ki, kötü oynayan kimse yok. Szymanski iki hafta önceki performansıyla bugün arasında fark var. Keyif alıyor oynarken o belli" (Tugay Kerimoğlu - TRT Spor)

"SEZONUN EN İYİ FENERBAHÇE'Sİ"

"Avrupa'da 7'de 7, ligde 6'da 6 gidiyor Fenerbahçe. İsmail hoca da iyimserdir, takımına inanıyordur ama bu kadarını beklediğine emin değilim. Sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik bence." (İlker Yağcıoğlu - TRT Spor)