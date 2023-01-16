Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın
Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan büyük miting
- Muhalefetten ‘üç sandık’ hamlesi
- 'İktidardan büyük tuzak'