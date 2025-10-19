Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kadro dışı açıklaması!

19.10.2025 20:17:00
Güncellenme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçı öncesi görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kadro dışı kalan futbolcular hakkında konuşan Tedesco, "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok" ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN İÇİN AÇIKLAMA

Maç planına değinen İtalyan teknik direktör, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı, 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil, sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı" dedi.

TALISCA VE EN NESYRI AÇIKLAMASI

Talisca ve En-Nesyri hakkında da konuşan Tedesco, "Talisca milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli takımda zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz bir durumda değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislerim var" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #cenk tosun #irfan can kahveci #Domenico Tedesco

