Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Tedesco oyununa bir santrafor gerek!'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti. Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı.

"HESAP ŞAŞTI"

Hilmi Türkay: Aston Villa maçının ardından bu kez ligde önemli bir kayıp. Göztepe’nin bu kadar kritik oyuncusu eksikken, Galatasaray’la fark kafa kafaya gelmişken beraberlik şaşırtıcı oldu. Fenerbahçe attığı gole kadar tempolu ve iyiydi, sonra topa sahip olmasına rağmen etkisizdi. Musaba dışında hücumda varlık gösteren yoktu. Göztepe’nin taktiği bu, topu Fenerbahçe’ye bıraktı, iyi savunma yaptı. Yiğit Efe’nin sağ bek oynaması riskti, bu da yenen golde yaptığı iki hatayla pahalıya patladı. Sarı lacivertliler zirve yarışında ağır yara aldı, bu beraberlik hesabı şaşırttı! (Cumhuriyet)

"TEDESCO OYUNUNA BİR SANTRAFOR GEREK!"

Uğur Meleke: Dün Stoilov’la Tedesco’nun satrancına sahne oldu Kadıköy. Tedesco, uzun boylu savunmayı aşmak için kanattan yerden orta stratejisini benimsemişti. 16’da Musaba bir tane yerde çevirdi, olmadı. 17’de bir tane daha çevirdi, gol geldi. Göztepe’nin iki kulesi Heliton-Bokele’nin eksikliğinde zaman zaman yüksek orta da denediler. Son bölümde Duran-Talisca ile ön tarafı ikilediler. Topla rekor düzeyde %82 ile oynadılar. Ancak Tedesco’nun bu iyi niyetli çabasının istikrarlı sonuçlara dönüşebilmesi için Fenerbahçe’nin üst seviye bir dokuz numaraya ihtiyacı var. Talisca’nın esas pozisyonu o değil. Nesyri’nin yeteneği, Duran’ın coşkusu yetersiz. (Hürriyet)

"TEDESCO’YA YAZAR!"

Ömer Üründül: Tedesco, hem takım tertibinde hem de sonrasında yaptığı büyük yanlışlarla takımına çok önemli iki puan kaybettirdi. Öğrenmek istiyorum; nasıl bir geri dörtlü? Son haftaların başarılı ismi Mert Müldür kulübede, Yiğit Efe sağ bek. Semedo da ters ayaklı sol bek. Mert Müldür'e görev vermeyeceksin, o zaman bu dörtlü savunmada görev değişiklikleriyle doğruyu yaparsın. Semedo sağ bek, Oosterwolde sol bek, Yiğit Efe stoper. Bu şekilde en azından beklerden hücuma katkı alırsın. Fenerbahçe'de ilk defa kanatlar çalışıyordu ama beklerden ofansif katkı gelmiyordu.

Her zaman vurguluyorum; Talisca'nın yapısı kesinlikle santrfora uygun değil. Fenerbahçe'de öyle bir santrfor sıkıntısı var ki, son bölümdeki yoğun baskıda iki kere gole yaklaşan Mert Müldür'dü. Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun. (Sabah)

"RAKİPLERİN İŞTAHI KABARIYOR"

Mert Aydın: Fenerbahçe, hafta içinde Aston Villa ile fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oynadı. Bunu ve Göztepe’nin dinamizmini düşünen Tedesco’nun rotasyona gitmesi mantıklı. Ancak özellikle Yiğit Efe ve sağ bek tercihi, başına bela oldu.

Yiğit Efe’nin yerine Mert’in girmesi bile oyun üstünlüğünü almasına yetmedi Fenerbahçe’nin. İlk yarıda sakatlanan İsmail’in yerine giren Fred, Villa maçında gösterdiği zaafları göstermeye devam ediyordu.

60’tan sonra solda yeniden Musaba etkili olmaya başladı. Talisca’nın yanına giren Duran’ın varlığına rağmen Musaba’nın getirdiği toplara bitirici vuruş gelmedi.

Fenerbahçe’nin rakiplere çok kolay kontra izni vermesi, bırakın Göztepe gibi güçlü ekipleri daha alt sıralardaki takımların bile iştahını kabartıyor. İleride daha büyük sıkıntılara neden olabilir bu... (Milliyet)