Spor yazarları Fenerbahçe - Twente maçını yorumladı: 'Çalışılmış hücumlar ve goller'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 25.08.2023 - 09:30

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda evinde Twente'yi 5-1 yenerek tur kapısını araladı.

Spor yazarları, sarı - lacivertli takımın performansını yorumladı.

"ÇALIŞILMIŞ HÜCUMLAR VE GOLLER"

İsmail Kartal’ın devrede yaptığı doğru müdahaleler sadece 18 dakikada meyvesini verdi: Önce sağdan Osayi-İrfan verkaçıyla Szymanski attı golü. Ardından soldan Ferdi’nin asistiyle İrfan Can’ın golü geldi. Çalışılmış aksiyonlar, iki kanatta benzer verkaçlar ve peş peşe goller. İkinci yarının ilk 18 dakikasında maçta atılan 6 şutun tamamının Fenerbahçe’den gelmesi tesadüf değildi: Doğru oyun. Doğru baskı. Çalışılmış hücumlar ve goller. 9. basamaktaki İskoçya temsilcilerinden Hibernian 5 gol yedi. Aberdeen ve Rangers da 2-2’lik beraberlikler aldılar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un hepsine teşekkürler. Dokuzuncu basamak için umutluyuz artık. (Uğur Meleke - Hürriyet)

"EN İYİ BAŞLADIĞI SEZONLARDAN BİRİ"

Samuel ile İrfan Can Kahveci’yi sahaya sürdüğü andan itibaren 10 kişi kalmış Twente’nin direncini kıracak hamleyi de yapmış oldu. İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal’ın hemen her maçta şans verdiği bir oyuncu. Dün gece de sağ forvette topu sürekli iç koridora çekmesi ve Osayi’ye alan bırakması Fenerbahçe’nin hücum setlerini kusursuza yaklaştırdı. İrfan Can bunu yaparken yaşatacağı sezon filminin fragmanını izletir gibiydi. İrfan için kariyerinde en çok dakika aldığı sezon başlangıcı olmayabilir. Ama en iyi başladığı sezonlardan biri olduğuna şüphe yok. İrfan Can’ın Batshuayi’nin önüne koşu yaparak attığı goldeki sezgi ve atletizmi, peşinden ceza sahasındaki dominasyonuna attığı nefis bir golle daha devam edişi sezona ne kadar hazır olduğunun göstergesiydi. Oosterwolde dün gece stoperde oynamasına rağmen beklentilerin üzerinde oynayan bir başka isimdi. Icardi’nin hafta sonu Trabzon’a attığı kafa golüne benzer bir gol atarak fişeği ateşleyen ilk isim oldu. (Serkan Akcan - Fanatik)

"DEFANS BLOĞUYLA OYNAMAYACAKSIN"

'Sahanın yıldızı Szymanski'ydi. Ferdi her zamanki gibi bitmeyen bir enerji ile oynadı. Kaliteli Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Samuel Osayi çok iyi oynarken İrfan Can da moral depoladı. Gelelim F.Bahçe'nin neden ilk yarıda 11'e 11'de kötü oynamasına; bir defa Batshuayi sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Dzeko'nun golcülüğünün yanındaki en büyük özelliği sistemi işleten varyasyonları. Kent ise arkasında Mert Müldür ile hiç oynamamış. Bunlar hep handikaptı. İsmail Kartal'a en önemli tavsiyem bilhassa kritik maçlarda defans bloğuyla oynamayacaksın.'' (Ömer Üründül - Sabah)