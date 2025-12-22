Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Icardi cevabı sahada veriyor! '

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"MUTLUSARAY"

Ebru Kılıçoğlu: Galatasaray’ın, ilk düdükten son düdüğe; performansını düşürmeden yüksek tempolu, baskılı ve organize bir futbol sergilediği doğru. Daha baskılı bir futbola sahip olduğu da gerçek. Ama bir gerçek daha var; o da Kasımpaşa’nın sahada hiç olmaması… Sarı-Kırmızılılarda Yunus bol yıldızlı bir performans sergilerken, Barış Alper de istekli ve ısrarlı oyunuyla ön plana çıkıyor. Belki, ilk 11’de başlayan Icardi, eski çizgisine yakın bir futbol sergilese fark çok daha fazla olacak ama Galatasaray, lehine işleyen tüm istatistiklere ve bulduğu sayısız net pozisyona rağmen maçı uzun süre 10’da Yunus’un attığı tek golle sürdürüyor. Fark 82’de Sara ve 88’de Icardi ile geliyor. Galatasaray’ın oynadığı, Kasımpaşa’nınsa adeta “çile doldurduğu” karşılaşmada seyirci, 3 puan kadar Icardi’nin gol atmasına da seviniyor. (Cumhuriyet)

"UZAKTAN ŞUT İÇİN 82'YE KADAR BEKLEDİ!"

Uğur Meleke: Lider Galatasaray’ın oyunu tamamen üçüncü bölgeye yığdığı ancak skoru artırmak için ekstra çabalamak zorunda kaldığı günde Barış driplingleriyle dikkat çeken isimdi yine. Galatasaray’da sol kanadı Barış sırtlarken, sağda Sallai-Yunus-Sane üçlüsü zaman zaman asimetri yarattılar ve böyle birkaç da pozisyon buldular. Böyle sıkışan bir oyunda Galatasaray’ın uzaktan daha fazla şut denemesi beklenebilirdi ki İlkay, Yunus gibi önemli silahları da var bu konuda. Dün 82’de Sara kilidi çözene kadar tek eksiği buydu bence sarı kırmızılıların. (Hürriyet)

"ICARDİ CEVABI SAHADA VERİYOR!"

Bülent Timurlenk: Buruk, geçiş hücumu yememek için bol paslı, set oyununda garantiyi istemişti takımından. Bunu yaparken tempo düştü mü düştü… Leroy Sane düşen tempoyu içeri toplu koşularıyla yükselten adam. Onun takımın hücuma kattığı kalite dün İlkay'ın iki son vuruşuyla taçlanabilirdi ama olmadı. Oyunu iki ayrı dilimde Kasımpaşa'ya verdiler ikinci yarıda. Tek farkın tedirginliği tribünlerde yaşanırken yine bir ön alan presi ve Sara'nın şık plasesi. Icardi sahada cevap vermeyi seviyor. Dün o plaseyi Kasımpaşa kadar "Icardi gitsin" Derneği üyelerine de attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın ağır temposu elbette omuzlarındaydı, son şampiyon yeni yıla o yüke rağmen 3 puan önde giriyor. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. (Sabah)

"BUNCA EKSİĞE RAĞMEN..."

Cem Dizdar: Yunus’un, Attila Szalai’ye baskısından Gabriel Sara’ya geçen top onun vuruşunda adeta bir ‘Yapay zeka’’ görüntüsünde gol oldu. Gol oldu olmasına da ‘Sözleşme gündemli’ haberle piyasayı sıcak tutan golcü Mauro Icardi ‘yokları oynarken’ son anda yine golü buldu. O golün de pasını atan ve taraftarının hayli mağdur ettiği Barış Alper ise maç boyu estirdikçe estirdi. Kasımpaşa mı? Onlar da bizim gibi izleyip durdu. Beri yanda Galatasaray nice tartışmaya nice eksiğine rağmen devre arasına ciğerlerine doldurarak girdi! (Fanatik)