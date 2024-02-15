Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından konuştu. Buruk, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Uruguaylı kaleci Fernando Muslera hakkında, "Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile ilgili açıklama yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz" dedi.
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"İSTEĞİMİZ DEVAM ETMEK"
Okan Buruk ayrıca, "Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek" ifadelerini kullandı.
13 yıldır Galatasaray forması giyen takım kaptanı Fernando Muslera, 492 maçta forma giydi. Uruguaylı eldiven bir de gol kaydetti. Muslera, 492 maçta kalesinde 521 gol gördü. Ayrıca 176 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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