Fenerbahçe, Fred'le kaybetmiyor: 20'de 20!
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızı Fred'in oynadığı 20 maçı da kazandı.
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Sezon başında Fred'i Premier Lig Manchester United'dan 9.7 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.
Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.
OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP
Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.
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