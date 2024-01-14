Fenerbahçe, Fred'le kaybetmiyor: 20'de 20!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 22:31

Güncelleme: 14.01.2024 - 22:31

Sezon başında Fred'i Premier Lig Manchester United'dan 9.7 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.

Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.

OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP

Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.