Fenerbahçe, Fred'le kaybetmiyor: 20'de 20!

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızı Fred'in oynadığı 20 maçı da kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 22:31
Fenerbahçe, Fred'le kaybetmiyor: 20'de 20!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Sezon başında Fred'i Premier Lig Manchester United'dan 9.7 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın forma giydiği her maçı kazandı. 

Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki merkez orta sahanın forma giydiği 14'ü lig olmak üzere 20 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı.

Fred bu maçlarda ise toplam 6 asist yaptı.

OYNAMADIĞI 11 MAÇTA 5 KEZ KAYIP

Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 11 maçta sahadan 5 kez puan kaybı ile ayrıldı.


Fred fenerbahçe Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Sumudica'dan Fenerbahçe'nin gol sevincine tepki: 'Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi...'

Sumudica'dan Fenerbahçe'nin gol sevincine tepki: 'Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi...'
İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko ligde seriye bağladı!

Fenerbahçe Beko ligde seriye bağladı!

En Çok Okunan Haberler