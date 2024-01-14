Sumudica'dan Fenerbahçe'nin gol sevincine tepki: 'Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi...'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 21:51
Sumudica'dan Fenerbahçe'nin gol sevincine tepki: 'Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi...'
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin attığı gole sevinmesiyle ilgili konuşan Marius Sumudica "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey" açıklamasını yaptı.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında açıklama yapan Sumudica "Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum aslında. Bugün ikili mücadelelerin hepsinde, ara kararlarda, bütün hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı hakem" ifadelerini kullandı.


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