Beşiktaş başkentten üç puanla dönüyor: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

4 YIL SONRA BİR İLK

Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Sekou Koita, 18. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Djalo, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.

Karşılaşmadan önemli anlar| Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

89' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden; Oh yerine Mustafa Hekimoğlu ve Olaitan yerine Jota Silva oyuna dahil oldu.

83' Gençlerbirliği'nde iki oyuncu değişikliği birden; Tongya yerine Samed Onur ve Niang yerine Onyekuru oyuna dahil oldu.

82' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği; Orkun yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

81' Olaitan sol kanatta topu kontrol etmeye çalışırken elle müdahale ediyor.

78' Rashica, 2 futbolcunun arasından çıkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kaleciye nişanladı.

77' Rashica'nın sol çaprazdan şutu yandan dışarıya gitti.

76' Pereira'nın ceza sahası içerisine ortasında iki Gençlerbirliği futbolcusu da dokunamadı.

74' Beşiktaş'da iki oyuncu değişikliği birden; Cerny yerine Rashica ve Asllani yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

68' Gençlerbirliği'nde Göktan ile Metehan oyundan çıkarken Traore ve Cihan dahil oldu.

67' GOL | Orkun'un serbest vuruştan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

66' SARI KART | Ankara ekibinde Pereira sarı kart gördü.

56' Oh'un şutunda kaleci Velho şutu kurtardı ama Olaitan'ın önüne düşen topa Olaitan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

56' GOL | Olaitan'ın golü ile Beşiktaş öne geçti.

52' Önüne seken topa vuran Olaitan ceza sahası içinden müsait pozisyonda çerçeveyi tutturamadı.

51' Cerny'in çalımlardan sonra Olaitan'a bıraktığı pasta Olaitan şut denedi ancak top savunmadan geri geldi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Djalo'nun köşe vuruşunda vurduğu kafa direk dibine gitti ama kaleci Velho topu kornere çelmeyi başardı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

40' Gençlerbirliği'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayındaki Asllani'nin önüne düştü, Asllani'nin çektiği şut yine Gençlerbirliği savunmasına çarptı.

33' SARI KART | Beşiktaş'ta Agbadou sarı kart gördü.

24' Cerny'in savunma arkasın pasında Asllani topu aldı ama orta açacak veya pas verecek boşluk bulamadı.

22' Agbadou'nun hatasında top ayağından açıldı ama Gençlerbirliği futbolcusu istediği gibi alamadı topu.

17' KIRMIZI KART | Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

9' Olaitan'ın savunma arkasına pas denemesinde savunma başarılı şekilde müdahale ederek kornere gönderdi.

5' Ndidi kaleye oldukça uzaktan bir şut denedi ancak top Gençlerbirliği savunmasına çarparak geri döndü.

4' Gençlerbirliği'nin ön alanda baskıyla topu kaparak bulduğu fırsatta Ersin müdahale etti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.