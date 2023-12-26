Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'İhtiyacı olan nefesi aldı'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 08:19

Güncelleme: 26.12.2023 - 08:23

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ali Ece: Beşiktaş uzun süre sonra bir maça hücum sürekliliği ile başladı. Asıl oynadığı yere, mevki olarak 6 numaraya geçen Amartey boştaki topları toplayarak Salih ve Amir’e ulaştırırken onlar da daha önceki maçlardaki gibi topla oyalanmak yerine takımın hücum temposunu yükseltecek cinsten paslarla önlerindeki Rashica - Muleka - Semih üçlüsünü beslediler.

Amartey’i stoperden ise 6 numarada oynatmak en azından şu anda doğru tercihi. Serdar Topraktepe yıllardır Beşiktaş özkaynak düzenine büyük emek verdi, çok değerli katkılar yaptı. Lütfen daha önce Önder Karaveli’de yapılan hata tekrarlanmasın. Altyapıda özenle ektiği futbol tohumlarından daha fazla ürün almaya devam etsin ve A Takım’a hazırlasın. (Fanatik)

"FUTBOLCULARIN PERFORMANSINI YUKARI ÇEKTİ"

Güntekin Onay: Serdar Topraktepe’nin sahaya sürdüğü 11’de Zaynutdinov stoper, Amartey defansif orta saha, Hacıahmetovic oyun kurucu olarak, Muleka ise santrfor pozisyonunda oynadı. Bu dokunuşlar hem takımın hem de görev alanı değişen bu futbolcuların performansını yukarıya çekti.

Hacıahmetovic gerçek pozisyonunda oynayınca adeta “ohh be” diye haykırdı. Salih son derece çalışkan ve verimliydi. Ancak herşeyden önce perşembe akşamı Rıza Çalımbay’ın suçladığı sahadaki ve saha dışındaki oyuncu grubu “Biz karakterli futbolcularız” mesajı verdi. (Hürriyet)

"KEŞKE KALICI OLSA..."

Bilal Meşe: Bravo Serdar Topraktepe... Baktı ki Amartey stoperde büyük hatalar yapıyor, ne olur, ne olmaz, onu orta sahaya sürdü. Eee adam sakar, sağı - solu belli olmuyor!

Amartey, aslında orta saha oyuncusu, ne var ki 2017’ye kadar o mevkide oynamış, yani 6 yıldır stoper... Gelin görün ki bu süreç ona hiç katkı yapmamış, tam bir sakar! Topraktepe, Amartey’i kaleden uzak tuttu, yerine Bahtiyar’ı monte ederek, valla çok doğru da yaptı. Colley ile müthiş bir uyum içinde oynadı. Ancaaak siz ne yaparsanız yapın, Amartey’i isterseniz sürgüne gönderin, fark etmiyor, Hodziç’e şahane asist yaptı, fark bire indi!

Evet Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile Mersin’den üç puanla dönerken, taraftarının biraz olsun yüzünü güldürdü! Biliyoruz ki, yönetim kanadı teknik adam peşinde... Yani Serdar Topraktepe, nöbetçi hoca pozisyonda... Yeniden Kartal Yuvası’ndaki görevine dönecek, keşke kalıcı olsa.. (Milliyet)

"BEŞİKTAŞ, İHTİYACI OLAN NEFESİ ALDI"

Ali Gültiken: Maça başlayan oyuncu seçimleri kadar futbolcuların pozisyonlarındaki değişimleri de oyuna çok olumlu katkılar yaptı. Amartey'in 6 numara pozisyonuna alınmasıyla Hadziahmetovic'in ön tarafa çıkışı, oyunu iyi yönde çok değiştirdi.

Muleka'nın santrfor pozisyonunda oynaması da oyuncuyu psikolojik anlamda rahatlatmış ve bunun oyundaki yansımaları Beşiktaş adına çok pozitif oldu. Hücumda hem pas trafiğini yönetti hem de çevresindeki diğer oyuncuları da etkili hale getirdi.

Oyuncuların takım halindeki reaksiyonları, maça olan konsantrasyonları istenilen düzeydeydi. Eksikliklere rağmen Beşiktaş, ihtiyacı olan nefesi aldı. Kısa dönemde zor bir görevi üstlenen Serdar hocayı da bu performans için kutluyorum. (Sabah)