Spor yazarları Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'İki 6 numaradan vazgeçmesi doğru'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 03.03.2024 - 10:02

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Bu maçta 65’inci dakika itibariyle Fred döndü. Ancak Fred’siz ilk 1 saatte de Fenerbahçe, mevsim normallerine daha yakın bir top oynadı. Bu da bana şunu düşündürdü ister istemez: Fred’sizlik mi daha büyük sorundu Fenerbahçe için, yoksa Krunic’lilik mi? Zira İsmail-Mert-Szymanski orta sahası da bu maçta gayet iyi işlettiler merkezi." (Hürriyet)

"ÇOK GÜZEL VE KALİTELİ GOL ÇIKTI"

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe, Hatayspor karşısında maçın ilk 45 dakikası boyunca sahada istediklerini yaptı. Oyunu onlar yönlendirdi. Hatayspor ise reaksiyon gösteremedi, karşılaşma 2-0 oldu. Dusan Tadic ile Cengiz Ünder bu yarıda yürüye yürüye oynadı. Oynadılar ama onların yürüyerek oynaması, Fenerbahçe'yi olumsuz etkilemedi. Çünkü Hatayspor'da direnç yoktu. Bu yürüyen iki adamdan da çok güzel ve kaliteli bir gol çıktı." (Sabah)

"KRİTİK ÖTESİ 3 PUAN"

Ercan Taner: "Fenerbahçe için maç başlangıcı çok önemliydi. İsmail Kartal’ın Ankaragücü maçından sonra "Hatayspor karşısında bambaşka bir takım göreceksiniz" açıklaması boşuna değilmiş. Teknik direktöründen futbolcusuna, doktorundan masörüne, hatta malzemecisine kadar kafa olarak hazır olmanın ve yüksek konsantrasyonun zamanı gelmişti. Fenerbahçe'de Fred’siz dönemde orta saha iş yapamamıştı. Bu maçta formasına kavuştu Fred. Hemen büyük şeyler beklenmemeli. Yakın gelecekte tekrar saha içi farkını göstereceğine eminim. Mert Hakan iyi bir çıkış yakaladı. Takım sallanırken bireysel olarak iyi oynamak önemlidir. Kritik ötesi bir 3 puandı." (Sözcü)

"FENERBAHÇE DOĞRU OYNADI"

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe, Ankaragücü travmasını rahat atlatmış gibi duruyor. Fenerbahçe ikinci yarı güzel oynamadı fakat doğru oynadı. Fenerbahçe, Mert Hakan ile çıktığı lig maçlarında 4 maçta 4 galibiyet almış bu tesadüf değil. Bu Mert Hakan çok iyi demek değil ama o sisteme uygun en iyi oyuncu Fred yokken."

"EN RAHAT MAÇINI OYNADI"

Tugay Kerimoğlu: "İsmail Kartal'ın iki 6 numaradan vazgeçmesi doğru. Szymanski'nin koşularıyla kendi özgürlüğünü kabul ettirdiğini gördük. Stoperler ve kaleci Livakovic de en rahat maçını oynamıştır herhalde."