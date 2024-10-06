Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Sakatlıkların çokluğu bir sorun ama...'

'TRABZONSPOR'A YAKIŞMADI'

Cemal Ersen: "Geride kalan haftalara baktığımda yeni transferlerden iki isim dikkatimi çekiyor. Dragus ve Banza bu takımın uzun zamandır parçası gibi üst düzey performans gösteriyor. Helal olsun aldıkları paraya. Bir kaç oyuncu daha onlar kadar özverili oynasa, Şenol Güneş’in eli çok rahatlayacak. Ancak o deneyimli ve sabırlı bir öğretmen. Trabzonspor’un yaşadığı krizi atlatması Güneş’e bağlı. 7 maçta 6 beraberlik Trabzonspor’a yakışmasa da, milli maç için verilen ara hem sakatlar hem takım için fırsat olacaktır." (Milliyet)