Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Sakatlıkların çokluğu bir sorun ama...'
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasıdan deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı.
'TRABZONSPOR'A YAKIŞMADI'
Cemal Ersen: "Geride kalan haftalara baktığımda yeni transferlerden iki isim dikkatimi çekiyor. Dragus ve Banza bu takımın uzun zamandır parçası gibi üst düzey performans gösteriyor. Helal olsun aldıkları paraya. Bir kaç oyuncu daha onlar kadar özverili oynasa, Şenol Güneş’in eli çok rahatlayacak. Ancak o deneyimli ve sabırlı bir öğretmen. Trabzonspor’un yaşadığı krizi atlatması Güneş’e bağlı. 7 maçta 6 beraberlik Trabzonspor’a yakışmasa da, milli maç için verilen ara hem sakatlar hem takım için fırsat olacaktır." (Milliyet)
'SAKATLIKLARIN ÇOKLUĞU BİR SORUN AMA...'
İskender Günen: "Sakatlıkların çokluğu bir takım için sorun. Ama rakibin içinde bulunduğu konumu da düşünmek gerek. Kendi sahasında oynamama, taraftarından yoksun ve kısıtlı bir bütçe ile mücadele etmeye çalışan bir takım... Bunlar Hatayspor'un gerçeği. Böyle bir takıma karşı ne kadar sakatınız olursa olsun kadro bütünlüğünüzle mutlak bir oyun gücünüzü ortaya koymanız gerekmekte." (Sabah)
'BU TAKIMLA HEDEFE YÜRÜMEK ÇOK ZOR'
Zeki Uzundurukan: "Maçta dakikalar 20'yi gösterirken, kenarda Şenol Güneş'in bakışları çok şey ifade ediyordu. O anda Şenol Güneş'e 'Hocam maçta kim kötü, kimi kenara almak istersiniz?' diye bir soru gelse; 'Uğurcan Çakır hariç herkes çıkabilir!' cevabını verirdi herhalde… Çünkü Hatayspor'un golünden sonra oyun disiplininden kopan ve telaş yapan bir Trabzonspor vardı sahada… Trabzonspor'un ocak ayında oyuncu kalitesini artırması lazım. Bu takımla hedefe yürümek çok zor!" (Fotomaç)
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