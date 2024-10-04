Trabzonspor duyurdu: Yıldız oyuncudan kötü haber!
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin antrenmanda sakatlandığı ve çekilen MR'ında sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.
Trabzonpor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili takımı Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.
Etiketler: #anthony nwakaeme #trabzonspor #sakatlık
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