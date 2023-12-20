Takımını sahadan çekmişti: İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çeken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçın ardından konuştu. Sarıalioğlu, "Yapacak bir şey yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 08:57
Takımını sahadan çekmişti: İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, açıklamada bulundu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirmiş ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü atmıştı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını vermişti.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Bu kararın ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karara tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

Başkan Sarıalioğlu, stat çıkışında yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok. Takdir kamuoyunun, herkese başarılar diliyoruz" dedi.


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