'Beşiktaş’ın formalite maçı'
Orhan Can
'Beşiktaş’ın formalite maçı'

26.10.2025 22:33
18 takımlı ligde 17 takımın maçı formalitedir.

Gösterimdeki filmin ismi Primus İnter Pares’ti!

Beşiktaş Konya’daki gibi kötü bir futbol oynayıp 3 puan mı alacaktı?!

Kasımpaşa ne yapacaktı?

Sonuç ne olursa olsun maç “formaliteydi”.

Maçın tarih boyunca konuşulacak anı El Bilal’ın “yaralanmasıydı”!

“Yaralı” Kartal acil olarak soyunma odasına tuvalete gitti.

Sahaya “yapacak” hali yoktu yani…

Ama o dakikadan sonra Bilal’ı sahada pek gören olmadı.

Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra hakem uydurma bir penaltı verdi.

Beşiktaş taraftarı hiçbir zaman kayrılmak istemez.

Abraham da uydurma penaltıyı kaçırdı zaten!

Rıdvan’dan 2 cm daha kısa 1.72’lik Kasımpaşalı kafa ile gol attı ya.

Ersin de yedi golü.

Peki ya, hakemin Kasımpaşa lehine verdiği penaltı neydi öyle Allah

aşkına!?

O pozisyona penaltı veren hakeme kağıt helva bile sattırmayacaksın!

VAR müdahale etti de penaltı iptal edildi.

İkinci yarı Ersin Galatasaray maçında Mert’in yaptığı hatanın aynısı

yaptı.

Ne yapacaksınız, Ersin’in eldivenlerini mi alacaksınız?

Kasımpaşalı Kanatsızkuş eline geçen fırsatı değerlendirseydi, maçın

akışı da değişecekti. Tıpkı hayat gibi… Formalite maçlarından biri olan

bu maçta da ikinci 45 de halı saha maçlarından bile zevksizdi.

Sergen Yalçın nihayet 75. dakikada oyuna müdahale etti. Sahada

dolaşan Cengiz ve Abraham’ı oyundan çıkarttı.

Bir takım 100 dakika süren maçta sıfır rakam ile 0 korner atışı olur mu?

Ev sahibi 8 korner attı bu arada…

Neyse,

hatırlayalım, vizyondaki filmin ismi neydi?

Primus İnter Pares...

Latince cümledir bu…

Yazdığım 2 kitabın sonuç senteziydi…

Türkçe karşılığı,

Eşitler arasında birinci demektir.

Anlamı ise pek manidardır!

Misal sizin Süper Lig gibi 18 çocuğunuz var…

Hepsi size göre eşit…

‘Hiçbirini birbirinden ayıramam’ deyip,

‘Ama içinizden birisi en Birinci’ diyerek onu ‘Birinci’ yapıyorsunuz!

İşte,

bu yüzdendir yıllardır bir takımın kayrılması,

işte bu yüzdendir yıllardır bir takımın hakemler tarafından sürekli

kollanması..

Pirumus inter pares…

Eşitler arasında birinci!

Hepiniz eşitsiniz ama O biraz daha “Eşit”…

Faul yapan değil de karşıdaki futbolcu oyundan atılması bundandır!

Türkiye’de de bu rezilliği de futbol denir…

Aslında, bu işi çözmenin yolu basittir.

Futbol bileşkesindeki herkes akrabalar dahil, mal varlığını

açıklamalıdır!

Hadi bakalım, kurufasulye ortada…

Soğanı kim kıracak?!

“Bagajı olmayan” sofraya otursun…

Bu arada, bu formalite maçı da 1-1 bitti…

Üzüldüğüm ne biliyor musun?

Atlas, içinde uzaylıların olduğu söylenen uzaydaki Atlas…

Geçip giderse hapı yutacağız.

Çünkü biz bize kalacağız…

Yine deli ve sömürgeci Trump,

Yine büyük katil Netanyahu,

Yine bebek katili teröristler,

Yine cücük emekli maaşları… Yine kol gibi vergiler…

Yok, eğer o cismin içinden uzaylılar çıkarsa yine hapı yutacağız..

Buraya kadar geldilerse hele hele proteinle besleniyorlarsa…

Kızartmadan yerler adamı anam babam…

O zaman onlara ‘En birinciyi’ veririz…

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN, Orhan Can…

NOT: Primun İnter Pares yazılışı da doğrudur.

