Fenerbahçe uzatmada güldü!: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

28 Şubat 2022 Pazartesi, 22:05

Fenerbahçe, Macar oyuncu Attila Szalai'nin uzatma anlarında bulduğu gol ile karşılaşmadan üstünlükle ayrıldı.

Diego Rossi'nin pasında Florent Hadergjonaj'dan seken top ceza alanı sol çaprazında Miha Zajc'a geldi. Miha Zajc’ın, sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve 6. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Doğucan Haspolat'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Awer Mabil, son çizgiye inip ortasını yaptı. Jackson Muleka, altıpas içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve 67. dakikada topu ağlarla buluştururak Kasımpaşa’ya beraberlik sağladı.

Atilla Szalai, 90+1. dakikada Fenerbahçe’yi öne geçirdi ve takımının deplasmandan üç puanla dönmesini sağladı. Kasımpaşa’da Mabil, karşılaşmanın son anlarında iki sarı kart görerek kırmzı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek puanını 46’ya çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE’DE 7 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 7 değişiklik yaptı.

Kartal, sakatlığı sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamazken, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'u ise yedek kulübesine çekti.

Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Kim Min-jae, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler ve Mergim Berisha'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Arda Güler, Mergim Berisha ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise kulübede forma bekledi.

İRFAN CAN KAHVECİ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra formasına kavuştu.

Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

İrfan Can, Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'deki yerini aldı.

ARDA YİNE SAHADA

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Hatayspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

Slavia Prag maçında Kartal'ın yedek soyundurduğu ve oyuna girdikten sonra büyük beğeni toplayan 17 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mesut Özil kadroda yer almadı.

ÇAĞTAY YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'nin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, teknik direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı.

Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.