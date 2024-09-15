Fenerbahçe penaltı bekledi: Halil Umut Meler devam dedi!
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli ekip bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.
VAR DEVAM DEDİ
Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
Etiketler: #kasımpaşa #fenerbahçe #Penaltı #Halil Umut Meler
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